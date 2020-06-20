لوكاشينكو: الفاشية تحت راية الديمقراطية لن تمر في بيلاروس

أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن ثقته بأن سكان الجمهورية، لن يسمحوا للفاشية بدخول البلاد تحت راية الديمقراطية.

وقال لوكاشينكو، في كلمته اليوم خلال افتتاح المجمع التذكاري تخليدا لذكرى القرى التي أحرقها النازيون في منطقة موغيليف: "سأقولها بصراحة: لن تمر الفاشية، والكراهية تحت راية الديمقراطية، لن يسمح البيلاروسيون بذلك على أرضهم. سنستمر في تثقيف أطفالنا حول قيم السلام والحياة البشرية".

وشدد لوكاشينكو، على أن بيلاروس لن تنسى أبدا "كيف تدمر النفوس، أفكار التفوق العنصري لبعض الناس على الآخرين".

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وقال لوكاشينكو: "حتى بعد سقوط النازية، لم تندثر أفكار الفاشية ولم تذهب إلى الماضي. بل بقيت تعيش في نفوس أولئك الذين يعتبرون عيد 9 مايو بمثابة انتصار الشيطان، والذين يخربون تماثيل العسكريين السوفييت، والذين يمجدون الخونة والمتعاونين ويجعلون منهم أبطالا".

المصدر: تاس