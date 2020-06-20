افتتاح أول تمثال للينين غرب ألمانيا

سيتم في مدينة غيلسنكيرشن غرب ألمانيا، افتتاح أول نصب تذكاري لفلاديمير إيليتش لينين، وسيتم عرض التمثال الذي يبلغ ارتفاعه مترين على الجمهور يوم السبت 20 يونيو.

ويتم نصب تمثال لينين، بمبادرة من الحزب الماركسي اللينيني في ألمانيا.

وكانت سلطات المدينة قد منعت سابقا نصب التمثال، ولكن القضاء الإقليمي ألغى قرار السلطات في 6 مارس من هذا العام. وبعد ذلك أعلن الحزب عن تحقيق "انتصار جديد للينين العظيم" قبل أسابيع قليلة من حلول عيد ميلاده الـ 150.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا