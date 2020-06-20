مؤرخ: بريطانيا تخفي تفاصيل زيارة مساعد هتلر إلى لندن

قال يوري نيكيفوروف، من الجمعية التاريخية العسكرية الروسية، إن بريطانيا لا تزال حتى الآن، تخفي تفاصيل التحضير وإلغاء زيارة وزير الطيران في ألمانيا الهتلرية غيرمان غورينغ إلى لندن.

وذكر نيكيفوروف: "أول ما يمكن الحديث عنه، هو أن بريطانيا لا تزال تمدد السرية على قضية نائب هتلر للشؤون الحزبية رودولف هيس، الذي سافر من ألمانيا إلى بريطانيا في مايو 1941".

وقال نيكيفوروف: "لكن هناك تفاصيل أخرى قيد السرية، على سبيل المثال، المتعلقة بزيارة غورينغ الفاشلة إلى لندن في 23 أغسطس 1939. نحن نعلم أن غورينغ كان سيقوم بهذه الزيارة، لكننا لا نعرف من الذي دعاه ولماذا".

وأضاف المؤرخ: "بالنسبة لنا، تعني زيارة غورينغ الفاشلة أن النخبة السياسية البريطانية في ذلك الوقت، كانت على استعداد للدخول في عملية مماثلة لاتفاق ميونيخ ومنع العدوان العسكري الهتلري الشامل ضد بولندا، ببساطة التضحية بجزء من الأراضي البولندية وتسليمها إلى الرايخ الثالث كما حدث مع أراضي تشيكوسلوفاكيا.

في وقت سابق، كتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقالة نشرتها صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، دعا فيها مختلف الدول إلى تكثيف عملية نشر أرشيفاتها ونشر وثائق لم تكن معروفة من قبل عن الحرب العالمية الثانية وفترة ما قبل الحرب.

وأشار إلى أن روسيا مستعدة للتعاون الواسع ومشاريع البحث المشتركة بمشاركة المؤرخين.

المصدر: نوفوستي