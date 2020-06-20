اعتقال 80 شخصا في مينسك بعد اعتصامات انتخابية

اعتقلت شرطة مينسك 80 شخصا حاولوا في اليوم الأخير من جمع التوقيعات لدعم ترشيح الراغبين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، التعبير عن دعمهم لمنافسي الرئيس الحالي.

وقال موقع مركز "فيسنا" لحقوق الإنسان، غير المسجل رسميا في بيلاروس، إن عشرات المحتجين تجمعوا مساء الجمعة عند المبنى الذي تم فيه جمع التوقيعات بوسط مينسك، للتعبير عن تضامنهم مع فيكتور باباريكو، الذي تم اعتقاله في وقت سابق.

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وبعد الساعة السابعة مساء قامت الشرطة بتوقيف المحتجين وبعض ممثلي وسائل الإعلام الذين تم إطلاق سراحهم لاحقا.

ووفقا لمركز حقوق الإنسان، جرت احتجاجات في مدن بوبرويسك، وغوميل، وموغيليف، وبرست، ومولوديكنو، وغرودنو، وأورشا ومدن أخرى في بيلاروس، حيث تم احتجاز المشاركين فيها أيضا.

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وبحسب المركز، تم اعتقال حوالي 30 شخصا في مختلف مناطق الجمهورية. وناشد ممثلو السفارتين الأمريكية والبريطانية، السلطات البيلاروسية بالإفراج عن المعتقلين.

وفي اجتماع مع الحكومة في 19 يونيو، قال الرئيس ألكسندر لوكاشينكو إن السلطات لن تسمح بفعاليات غير مرخصة، ولن تسمح بزعزعة استقرار الوضع في البلاد.

المصدر: تاس