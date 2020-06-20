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تركيا تختبر بنجاح أول محرك صاروخي مضاد للسفن

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تركيا تختبر بنجاح أول محرك صاروخي مضاد للسفن
Reuters UB/KR/..../
مصنع أسلحة في تركيا
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اختبرت تركيا بنجاح، أول محرك صاروخ محلي متوسط المدى، في منشأة شركة "توساش" لصناعة المحركات، بولاية أسكي شهير.

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وفي كلمة عقب اختبار النموذج الأولي للمحرك "TEI-TJ300"، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، إن المحرك الذي طوره مهندسون أتراك يحمل أهمية كبيرة، من حيث الارتقاء بالصناعات الدفاعية.

وأوضح أن هذا النوع من المحركات تم تصميمه للاستخدام في الصواريخ متوسطة المدى المضادة للسفن.

كما لفت إلى إمكانية استخدام المحرك في العديد من المنصات المختلفة، مشيرا إلى أنه على الرغم من صغر حجمه، إلا أنه قادر على توليد قوة تناهز 400 حصان.

المصدر: "الأناضول"

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