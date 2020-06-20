كوريا الجنوبية ترصد إصابات بكورونا بين ركاب طائرة قادمة من بنغلاديش

كشفت السلطات الصحية الكورية الجنوبية فيروس كورونا لدى 9 من ركاب رحلة جوية قادمة من بنغلاديش.

وتخشى السلطات من ظهور حالات مصابة إضافية بين ركاب الرحلة نفسها وغيرها التابعة للخطوط الجوية الكورية الجنوبية وبين الأشخاص الذين خالطوا الركاب المصابين أثناء تحركاتهم في البلاد.

وأكد السلطات أن 7 من المصابين هم مواطنون بنغاليون، واثنين من كوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رصدت السطات شخصين مصابين بالفيروس قدما من باكستان والفلبين.

واليوم الجمعة، سجلت كوريا الجنوبية 49 إصابة جديدة بينها 17 حالة وافدة، مما رفع حصيلة الإصابات إلى 12306.

وتشهد بنغلاديش زيادة في عدد الإصابات اليومية بالمرض حيث تجاوز المعدل اليومي 3000 حالة خلال 3 أيام متتالية الأسبوع الجاري.

ويوم الخميس، أعلنت بنغلاديش أن إجمالي الإصابات بلغ 94481 حالة، مقابل 83293 في الصين، و41216 في سنغافورة، و40400 في إندونيسيا، و26781 في الفلبين.

المصدر: يونهاب