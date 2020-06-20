إيطاليا: السجن 3 سنوات و6 أشهر لمواطن ليبي أدين بتسهيل الهجرة السرية

أعلنت مصادر أمنية إيطالية الجمعة، عن سجن مواطن ليبي مع النفاذ لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، تنفيذا لحكم أدانه بتسهيل الهجرة اللاشرعية.

وقالت قيادة قوات الدرك في بلدية سانت أنطونيو بمحافظة كاتانيا (مقاطعة صقلية جنوبي البلاد)، إنها قامت بـ"تنفيذ أمر السجن الصادر عن مكتب المدعي العام في كاتانيا، بحق المواطن الليبي أ. م. الذي يبلغ من العمر 30 عاما".

وأوضحت أن "على الرجل الذي كان رهن الإقامة الجبرية أن يمضي عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، بعد إدانته بتسهيل الهجرة السرية والتحريض عليها"، وهي "جريمة ثبتت ضده في كاتانيا، في سبتمبر 2017".

المصدر: آكي