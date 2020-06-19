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هنغاريا تدعو الاتحاد الأوروبي للوفاء بتعهداته تجاه تركيا بتقديم 6 مليارات يورو

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هنغاريا تدعو الاتحاد الأوروبي للوفاء بتعهداته تجاه تركيا بتقديم 6 مليارات يورو
Reuters
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دعا وزير الخارجية الهنغاري بيتر زيجارتو الاتحاد الأوروبي للوفاء بتعهداته تجاه تركيا، بتقديم 6 مليارات يورو لصالح اللاجئين الذين تستضيفهم.

وقال زيجارتو في تصريح صحفي الجمعة عقب اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "فيشغراد": "في حال لم توقف تركيا تدفق طالبي اللجوء، فإننا كدول أوروبا الوسطى سنواجه خطر قدومهم، ونحن لا نرغب بذلك".

وتابع: "لذلك ينبغي على الاتحاد الأوروبي الوفاء بتعهداته لتركيا في أقرب وقت، بدفع 6 مليارات يورو".

وأعرب عن دعم مجموعة "فيشغراد" لتعزيز التعاون والعلاقات الاستراتيجية بين تركيا والاتحاد الاوروبي، مشيرا أن التعاون مع تركيا، يصب في مصلحة الاتحاد في جميع المجالات.

ومجموعة "فيشغراد" هي تحالف ثقافي وسياسي لأربع دول في وسط أوروبا هي تشيكيا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا.

المصدر: الأناضول

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