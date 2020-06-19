"الاحتياطي الفدرالي": أمامنا ضبابية كبيرة ومسار صعب نحو التعافي

توقع رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول، أن يكون تعافي اقتصاد بلاده من عواقب جائحة كورونا صعبا وطويلا، وسط ضبابية كبيرة تسود المشهد.

وقال باول الجمعة في اجتماع افتراضي مع قيادات محلية في مدينة يانغستاون بولاية أوهايو: "سنخرج من هذا الوضع، لكن الأمر سيتطلب وقتا وعملا.. سيكون الطريق أمامنا صعبا".

وأضاف: "فقدت الأرواح وسبل العيش، وتلوح في الأفق ضبابية كبيرة".

وسبق أن حذر باول المشرعين في الكونغرس هذا الأسبوع، من أن تعافي الاقتصاد الأمريكي سيكون طويلا رغم بيانات اقتصادية مشجعة في الآونة الأخيرة بشأن زيادة الوظائف والإنفاق الاستهلاكي.

المصدر: رويترز