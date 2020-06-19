بكين.. طوابير طويلة للخضوع لفحص كورونا (فيديو)
Reuters /FW1F/barbara Lewis
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اصطف آلاف السكان في كافة أنحاء بكين بطوابير طويلة للخضوع لفحص كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في محاولة من السلطات لمنع عودة تفشي الفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة الصينية عن نحو عشرين إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال اليومين الماضيين في المدينة التي يقطنها 21 مليون نسمة، ما يرفع عدد الحالات المسجلة منذ الأسبوع الماضي إلى 158.
#CCPVirus test site in #Beijing. "Oh my goodness, so many people, way too many", woman says. 北京 #中共病毒 检测现场。 pic.twitter.com/yAiLG1G2um— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) June 18, 2020
المصدر: وكالات