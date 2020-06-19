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بكين.. طوابير طويلة للخضوع لفحص كورونا (فيديو)

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بكين.. طوابير طويلة للخضوع لفحص كورونا (فيديو)
Reuters /FW1F/barbara Lewis
تدابير احترازية ضد كورونا في الصين
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اصطف آلاف السكان في كافة أنحاء بكين بطوابير طويلة للخضوع لفحص كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في محاولة من السلطات لمنع عودة تفشي الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الصينية عن نحو عشرين إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال اليومين الماضيين في المدينة التي يقطنها 21 مليون نسمة، ما يرفع عدد الحالات المسجلة منذ الأسبوع الماضي إلى 158.

المصدر: وكالات

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