فرنسا تسجل أدنى حصيلة وفيات بكورونا خلال آخر 5 أيام

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 14 وفاة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل أدنى حصيلة وفيات في آخر 5 أيام.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 29617.

وانخفض عدد الأشخاص الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات إلى أدنى معدل منذ 23 مارس، إذ يخضع حاليا 9970 شخصا للعلاج، أي بانخفاض قدره 155 مريض عن أمس الخميس.

ويعالج 727 مريضا في وحدات العناية المركزة، وهي أقل حصيلة بالنسبة لهذه الفئة منذ 17 مارس المنصرم.

المصدر: "رويترز"