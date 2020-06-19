إيطاليا تدعو للحذر مع وجود مؤشرات تنذر بعودة تفشي كورونا

حذرت إيطاليا من وجود مؤشرات قوية على تجدد تفشي فيروس كورونا في أراضيها وخاصة في العاصمة روما، معتبرة أن انتقال عدوى الفيروس ما زال قويا في البلاد.

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ودعت السلطات الصحية في إيطاليا إلى "توخي الحذر"، بعد ملاحظة "مؤشرات تنذر بتجدد انتقال عدوى" كوفيد-19 الأسبوع الماضي، لاسيما في روما، واعتبرت أن "انتقال الفيروس لا يزال قويا".

وذكر المعهد العالي للصحة في إيطاليا في تقريره الأخير للأسبوع الممتد بين 8 و14 يونيو الجاري، أنه تمت "في بعض المناطق، ملاحظة استمرار تسجيل عدد مرتفع من الإصابات بمرض كوفيد-19".

وأضاف أنه رغم "إيجابية الوضع بشكل شامل"، يلاحظ المعهد "بعض المؤشرات التي تنذر بانتقال العدوى" مجددا.

المصدر:"أ ف ب"