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مصر.. عودة ارتفاع إصابات كورونا واستقرار في الوفيات

إيطاليا تدعو للحذر مع وجود مؤشرات تنذر بعودة تفشي كورونا

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إيطاليا تدعو للحذر مع وجود مؤشرات تنذر بعودة تفشي كورونا
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حذرت إيطاليا من وجود مؤشرات قوية على تجدد تفشي فيروس كورونا في أراضيها وخاصة في العاصمة روما، معتبرة أن انتقال عدوى الفيروس ما زال قويا في البلاد.

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ودعت السلطات الصحية في إيطاليا إلى "توخي الحذر"، بعد ملاحظة "مؤشرات تنذر  بتجدد انتقال عدوى" كوفيد-19 الأسبوع الماضي، لاسيما في روما، واعتبرت أن "انتقال الفيروس لا يزال قويا".

وذكر المعهد العالي للصحة في إيطاليا في تقريره الأخير للأسبوع الممتد بين 8 و14 يونيو الجاري، أنه تمت "في بعض المناطق، ملاحظة استمرار تسجيل عدد مرتفع من الإصابات بمرض كوفيد-19".

وأضاف أنه رغم "إيجابية الوضع بشكل شامل"، يلاحظ المعهد "بعض المؤشرات التي تنذر بانتقال العدوى" مجددا.

المصدر:"أ ف ب"

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