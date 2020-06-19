الأمم المتحدة تفتح تحقيقا حول "العنصرية المنظمة" بعد مقتل جورج فلويد

ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، بالأسلوب العشوائي وعنف الشرطة الذي أدى إلى مقتل جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية الشهر الماضي.

وكلف المجلس بإعداد تقرير حول "العنصرية المنظمة" ضد المواطنين من أصل إريقي.

ووافق المجلس الذي يضم في عضويته 47 دولة بالإجماع على قرار قدمته الدول الإفريقية يخول مفوض مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بأن يقدم نتائج التقرير في غضون عام.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحبت من المجلس قبل عامين بعد أن اتهمته بالانحياز ضد إسرائيل.

المصدر: "رويترز"