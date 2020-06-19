رئيس بولندا: وجود القوات الأمريكية أنقذنا من النفوذ الروسي

اعتبر الرئيس البولندي أندجيه دودا، أن وجود القوات الأمريكية في أراضي بلاده أنقذها من النفوذ الروسي.

وقال دودا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "أهم شيء هو أن لدينا بالفعل آلاف الجنود الأمريكيين، وأن الأمريكيين يبنون قاعدة لهم للدفاع الصاروخي في ريدزيكوف".

وحسب دودا، فإن وجود القوات الأمريكية في بولندا يضمن أنها "لم تعد منطقة نفوذ روسية".

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واعتبر الرئيس البولندي أن وارسو تصبح الآن "مستقلة عن روسيا"، وقال: "سرعان ما سيصبح هذا الاستقلال كاملا عندما نبني خط أنابيب البلطيق مما سيؤمن لنا الحرية في اختيار من نشتري منه الغاز، إما من روسيا أو من موردين آخرين. عندئذ سنكون مستقلين تماما".

وشدد دودا أيضا على أن بولند ستنال استقلالها "عندما ننهي حفر قناة عبر شبه جزيرة فيستولا ولن نضطر إلى أخذ السماح من الروس لدخول مياه الخليج من بحر البلطيق... وقتها سيكون هناك لنا اختيار حقيقي واستقلال حقيقي عن روسيا".

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعرب رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي، عن أمله في أن تنقل الولايات المتحدة، على الأقل جزءا من قواتها من ألمانيا إلى بلاده.

وفي وقت سابق، حذرت موسكو حلفاء واشنطن في شرق أوروبا، وبينهم بولندا، من أن احتضانهم قواعد صواريخ أمريكية على أراضيهم، يدرجهم في قائمة أهداف الصواريخ الروسية.

المصدر: وكالات