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ترامب يتوعد المحتجين بـ"مشهد مختلف" في تجمعه بأوكلاهوما

أخبار العالم

ترامب يتوعد المحتجين بـ
Reuters /FW1F/Will Dunham
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن المحتجين الذين يخططون لإثارة الفوضى أثناء تجمع حملته بمدينة تلسا بأوكلاهوما، سيعاملون بطريقة مختلفة عما سبق.

وكتب ترامب في تغريدة: "إلى المحتجين والفوضويين ومثيري الشغب واللصوص  والرعاع المتوجهين إلى أوكلاهوما، أرجو منكم أن تفهموا هذه النقطة. لن يتم التعامل معكم بنفس الطريقة التي شهدتها نيويورك وسياتل ومينيابوليس. سيكون هناك مشهد مختلف تماما".

والأربعاء، أعلن ترامب أنه يستعد لاستئناف حملته للانتخابات الرئاسية بتنظيم تجمع في مدينة تلسا بولاية أوكلاهوما، يوم 19 يونيو.

المصدر: RT

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