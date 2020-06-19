تركيا تستعد لافتتاح بوابة جمركية على الحدود السورية خلال 10 أيام

تستعد تركيا لافتتاح بوابة جمركية بين مدينة رأس العين السورية وقضاء جيلان بينار التركي بولاية شانلي أورفة، خلال 10 أيام.

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وقال والي شانلي أورفة عبد الله أرين خلال زيارة تفقدية، إن البوابة الجمركية التي يتم العمل عليها بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان ووزارة التجارة التركية، سيتم افتتاحها خلال 10 أيام، مضيفا "أن تطهير الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، للمنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" مكن من عودة الحياة إلى طبيعتها".

وأضاف أن البوابة الجمركية ستقدم فائدة كبيرة لكلا المنطقتين وأنها ستساهم في تطوير المناطق السورية المحررة من الإرهابيين اقتصاديا وتجاريا واجتماعيا، لافتا إلى وجود بوابة جمركية بين مدينتي تل أبيض السورية وأقجة قلعة التركية.

وأطلق الجيش التركي في 9 أكتوبر 2019، عملية "نبع السلام" بمشاركة مجموعات سورية مسلحة في منطقة شرق نهر الفرات بشمال شرقي سوريا، وقالت إن هدف العملية "تطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" وتنظيم "داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم".

وكانت أنقرة أوقفت في 17 أكتوبر الماضي تلك العملية بعدما توصلت إلى اتفاق مع واشنطن، وأعقب ذلك اتفاق مع روسيا في سوتشي في 22 أكتوبر.

المصدر: الأناضول