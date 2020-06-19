تخرج أصغر حائزة على نوبل للسلام من جامعة أوكسفورد

حازت ملالا يوسفزي الناشطة الباكستانية المدافعة عن حقوق الإنسان والمرأة وحق التعلم في باكستان، على شهادة تخرجها من جامعة أوكسفورد، بعد سنوات من محاولة قتلها بسبب نشاطها.

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وقاومت هذه الفتاة اليافعة المتحدرة من عائلة يسارية ظلم المتطرفين ومعاناة منطقتها في شمال غرب البلاد من محاولة حظر حركة طالبان تعليم الفتيات وحرمانهن من الذهاب إلى المدارس.

ونجت ملالا من الموت بأعجوبة عندما هاجمها مسلحون من حركة طالبان عام 2012، وحصلت منذ ذلك الحين على دعم دولي، فازدادت شهرتها في العالم، ودعيت عام 2013 إلى البيت الأبيض وقصر باكنغهام في بريطانيا، لتنال في ما بعد جائزة نوبل للسلام عام 2014، كما اختيرت عام 2017 مبعوثة أممية للسلام لنضالها من أجل تعليم المرأة وحقوق الأطفال.

Congratulations, Malala! Hard work always pays off! Thanks for being such an inspiration! ❤️🎨🌱 pic.twitter.com/llPFkzVPkw — Oliver (@OlisTweets) June 19, 2020

ولدت ملالا يوسفزي في 12 يوليو 1997 في منطقة وادي سوات في شمال غرب باكستان، وتلقت تعليمها على يد والدها ضياء الدين يوسفزي، وهو ناشط سياسي يساري وتربوي وشاعر، ثمّ واصلت دراستها في بريطانيا حيث تقيم.

وبحسب ما ذكر موقع "غولف نيوز"، حققت ملالا أمنيتها في دراسة الفلسفة والعلوم السياسية والاقتصاد في الجامعة.

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. 😴 pic.twitter.com/AUxN55cUAf — Malala (@Malala) June 19, 2020

وانتقلت ملالا إلى مواقع التواصل الاجتماعي اليوم للاحتفال بتخرجها من جامعة أوكسفورد، فنشرت صورا لها وعائلتها معلقة: "يصعب التعبير عن فرحي وامتناني بعدما أكملت دراستي في الفلسفة والعلوم السياسية والاقتصاد في جامعة أوكسفورد".

وتابعت قائلة: "لا أعرف ما هي مشاريعي المستقبلية، لكن في الوقت الحالي، ستكون مشاهدة البرامج التلفزيونيّة على موقع Netflix، والقراءة والنوم".

You were the first woman I painted for my portrait series of strong women. Thanks for all you do 💪🏼❤️ pic.twitter.com/3qh5kNp3K2 — Oliver (@OlisTweets) June 19, 2020

المصدر: "غولف نيوز"