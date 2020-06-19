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تخرج أصغر حائزة على نوبل للسلام من جامعة أوكسفورد

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تخرج أصغر حائزة على نوبل للسلام من جامعة أوكسفورد
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حازت ملالا يوسفزي الناشطة الباكستانية المدافعة عن حقوق الإنسان والمرأة وحق التعلم في باكستان، على شهادة تخرجها من جامعة أوكسفورد، بعد سنوات من محاولة قتلها بسبب نشاطها.

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وقاومت هذه الفتاة اليافعة المتحدرة من عائلة يسارية ظلم المتطرفين ومعاناة منطقتها في شمال غرب البلاد من محاولة حظر حركة طالبان تعليم الفتيات وحرمانهن من الذهاب إلى المدارس.

تخرج أصغر حائزة على نوبل للسلام من جامعة أوكسفورد

ونجت ملالا من الموت بأعجوبة عندما هاجمها مسلحون من حركة طالبان عام 2012، وحصلت منذ ذلك الحين على دعم دولي، فازدادت شهرتها في العالم، ودعيت عام 2013 إلى البيت الأبيض وقصر باكنغهام في بريطانيا، لتنال في ما بعد جائزة نوبل للسلام عام 2014، كما اختيرت عام 2017 مبعوثة أممية للسلام لنضالها من أجل تعليم المرأة وحقوق الأطفال.

ولدت ملالا يوسفزي في 12 يوليو 1997 في منطقة وادي سوات في شمال غرب باكستان، وتلقت تعليمها على يد والدها ضياء الدين يوسفزي، وهو ناشط سياسي يساري وتربوي وشاعر، ثمّ واصلت دراستها في بريطانيا حيث تقيم.

وبحسب ما ذكر موقع "غولف نيوز"، حققت ملالا أمنيتها في دراسة الفلسفة والعلوم السياسية والاقتصاد في الجامعة.

وانتقلت ملالا إلى مواقع التواصل الاجتماعي اليوم للاحتفال بتخرجها من جامعة أوكسفورد، فنشرت صورا لها وعائلتها معلقة: "يصعب التعبير عن فرحي وامتناني بعدما أكملت دراستي في الفلسفة والعلوم السياسية والاقتصاد في جامعة أوكسفورد".

وتابعت قائلة: "لا أعرف ما هي مشاريعي المستقبلية، لكن في الوقت الحالي، ستكون مشاهدة البرامج التلفزيونيّة على موقع Netflix، والقراءة والنوم".

المصدر: "غولف نيوز"

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