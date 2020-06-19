الاتحاد الأوروبي يدعو بيلاروس للإفراج عن المرشح الرئاسي باباريكو وابنه

حث الاتحاد الأوروبي السلطات البيلاروسية على الإفراج عن المصرفي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية فيكتور باباريكو ونجله إدوارد، بعد اعتقالهما على خلفية قضية جنائية أمس الخميس.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الجمعة إنه يدعو السلطات البيلاروسية إلى إخلاء سبيل الرجلين على الفور من الحبس الاحتياطي وضمان الاحترام الكامل لسيادة القانون، بما في ذلك إجراء تحقيق عادل وشفاف وحقهما في الاتصال بمحام".

وأكد البيان أن "أي تحقيق يجب أن يكون محايدا ودون ضغوط سياسية"، مشيرا إلى ضرورة أن تضمن مينسك إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد في 9 أغسطس، بحرية وعلى أساس تنافسي. وقال البيان: "لا ينبغي حرمان أي مرشح محتمل من فرصة استكمال إجراءات التسجيل بسبب الإجراءات التقييدية ذات الدوافع السياسية".

ووفقا للبيان، فإنه يجب على السلطات البيلاروسية احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان بموجب التزامات مينسك الدولية. وحث البيان السلطات على "الامتناع عن فرض أي قيود على حقوق المرشحين المحتملين وتجنب اعتقال متظاهرين سلميين والإفراج الفوري عن جميع النشطاء المحتجزين بشكل تعسفي"، معربا عن قلقه إزاء "تقارير عن حالات إساءة معاملة الأشخاص المحتجزين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية".

وفي تصريحات أدلى بها غداة اعتقال باباريكو، قال الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو إن سلطات بلاده تمكنت من "إحباط مخطط واسع النطاق" لزعزعة استقرار الجمهورية، تورطت فيه أطراف خارجية.

المصدر: وكالات