بولتون: ترامب ليس قلقا من قراءة الحكومات الأجنبية لكتابي بل من الأمريكيين

رد جون بولتون على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أطلق عاصفة نارية من التغريدات الناقدة حول مستشاره السابق للأمن القومي وكتابه الجديد، معتبرا أن كلامه لا يليق برئيس أمريكا.

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وقال بولتون "أعتقد أن كلام ترامب غير مناسب لمكتب الرئيس الأمريكي. أعتقد أنه يحط من الخطاب المدني السياسي في بلادنا وأنا لن أرد عليه".

ووصف ترامب بولتون بأنه "جرو مريض" و "فاشل" على "تويتر"، وقال إن مذكراته الجديدة التي تحمل عنوان "The Room Where it Happened" والتي من المقرر نشرها الأسبوع المقبل، هي "مجموعة من الأكاذيب والقصص المختلقة".

Bolton’s book, which is getting terrible reviews, is a compilation of lies and made up stories, all intended to make me look bad. Many of the ridiculous statements he attributes to me were never made, pure fiction. Just trying to get even for firing him like the sick puppy he is! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

تأتي هجمات ترامب في نفس الوقت الذي تقاتل فيه إدارته في المحكمة لوقف إصدار الكتاب، بزعم أنه يحتوي على معلومات سرية.

وقال بولتون لشبكة "ايه.بي.سي. نيوز" إن "ترامب ليس قلقا من قراءة الحكومات الأجنبية لهذا الكتاب، إنه قلق من قراءة الأمريكيين لهذا الكتاب".

ومنح قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، وزارة العدل الأمريكية الحق بجلسة استماع طارئة اليوم الجمعة بشأن طلبهم لأمر تقييدي مؤقت يمنع الإفراج المقرر عن الكتاب يوم الثلاثاء المقبل بسبب خطره المزعوم على الأمن القومي.

وكانت وسائل الإعلام نشرت جوانب مثيرة من مسودة كتاب "مذكرات من البيت الأبيض"، بينها أن "ترامب يعول على دعم الصين في الفوز بولاية رئاسية ثانية"، وأنه "يتطلع إلى البقاء رئيسا لأكثر من ولايتين".

المصدر: abcnews