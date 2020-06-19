الكرملين: بوتين لا يعتقد أن التلاعب بترامب ممكن

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الرئيس فلاديمير بوتين، لا يعتقد أنه يمكن التلاعب بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف بيسكوف، خلال تعليقه على تصريحات جون بولتون مستشار شؤون الأمن القومي السابق في البيت الأبيض: "لا يمكن لبوتين أن يتلاعب بترامب تماما كما لا يمكنه العزف على الكمان".

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين تحدث بنفسه، مرات عديدة عن تفكيره بشأن ترامب ونظرته تجاهه.

وردا على سؤال، حول هل يعتقد بوتين أنه من السهل التلاعب بترامب، قال بيسكوف: "إن بوتين لا يعتبر نظيره الأمريكي، على هذا النحو".

في 23 يونيو، يتوقع صدور مذكرات بولتون تحت عنوان "الغرفة حيث حدث ذلك: مذكرت البيت الأبيض".

وكانت وزارة العدل الأمريكية، التي تلعب أيضا دور النيابة العامة، قد رفعت دعوى قضائية على بولتون فيما يتعلق بالنشر المرتقب لمذكراته.

وتتهم السلطات الأمريكية، بولتون بانتهاك التزامات عدم الكشف عن المعلومات التي تشكل سرا للدولة، وفقا لما تعهد به عندما شغل منصب مساعد رئيس الدولة.

المصدر: تاس