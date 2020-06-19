تبادل لإطلاق النار بين الهند وباكستان عند خط السيطرة في كشمير

تبادلت القوات الهندية والباكستانية، اليوم الجمعة، إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة واستهدفت مواقع بعضهما البعض على خط السيطرة الذي يقسم كشمير.

وتبادل الجانبان إطلاق النار على خط السيطرة في قطاع ناوشيرا في منطقة كوبوارا الحدودية، على بعد حوالي 222 كم جنوب غربي مدينة سريناجار، العاصمة الصيفية لشطر كشمير الهندي.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح جراء الاشتباكات على الجانبين الهندي أو الباكستاني.

المصدر: شينخوا