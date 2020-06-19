دي مايو يبحث في أنقرة ملفات من بينها الأزمة الليبية

يصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى تركيا اليوم، في زيارة رسمية كان موعدها في البداية أمس الأول .

وأفادت وكالة "نوفا" الإيطالية، بأن رئيس الدبلوماسية الإيطالية سيلتقي نظيره التركي مولود شاووش أوغلو ظهر اليوم، وسيعقد عقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك.

وتعد هذه الزيارة الثانية لوزير الخارجية الإيطالي إلى تركيا بعد زيارة أولى جرت مطلع يناير الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن العلاقات بين إيطاليا وتركيا وعملية انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي ستبحث خلال الزيارة، علاوة على مكافحة الفيروس التاجي وملفات إقليمية ودولية.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية إن المباحثات ستتناول أيضا "مناقشة الأزمة في ليبيا التي اكتسبت فيها تركيا دورا متزايد الأهمية في ضوء دعمها لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس".

وقيل في هذا السياق إن دي مايو يعد "من أوائل السياسيين الأجانب الذين زاروا تركيا بعد اندلاع حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن فيروس كورونا والانخفاض الكبير في السفر الدولي".

وكانت زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى أنقرة قد تأجلت في موعدها المحدد سابقا يوم 17 يونيو، في حين وصل وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو رفقة وفد رفيع إلى طرابلس حيث أجرى مباحثات مع مسؤولي حكومة الوفاق الوطني.

المصدر: نوفا + RT