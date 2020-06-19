أطباء عسكريون روس وفرنسيون يجتمعون للتصدي لكورونا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنه تم يوم أمس عقد مؤتمر عبر الفيديو بين مختصين في مجال الخدمات الطبية العسكرية في روسيا وفرنسا.

وأشارت إلى أن المؤتمر جرى لبحث سير التصدي لوباء فيروس كورونا المستجد في الدولتين.

В соответствии с договоренностью министров обороны России и Франции накануне состоялась видеоконференция специалистов военно-медицинских служб двух стран о ведении пациентов с тяжелыми осложнениями от #COVID19https://t.co/WCDZ1845XI#БорьбаСКоронавирусом#Медицина#РоссияФранцияpic.twitter.com/Dqd8jh9bUu — Минобороны России (@mod_russia) June 19, 2020

وخلال الفعالية، التي تمت وفقا لاتفاق مسبق بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيرته الفرنسية فلورنس بارلي، الحديث عن سير علاج المرضى الذين يعانون من مضاعفات شديدة جراء مرض كوفيد-19.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية