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أطباء عسكريون روس وفرنسيون يجتمعون للتصدي لكورونا

أخبار العالم

أطباء عسكريون روس وفرنسيون يجتمعون للتصدي لكورونا
Sputnik
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنه تم يوم أمس عقد مؤتمر عبر الفيديو بين مختصين في مجال الخدمات الطبية العسكرية في روسيا وفرنسا.

وأشارت إلى أن المؤتمر جرى لبحث سير التصدي لوباء فيروس كورونا المستجد في الدولتين.

وخلال الفعالية، التي تمت وفقا لاتفاق مسبق بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيرته الفرنسية فلورنس بارلي، الحديث عن سير علاج المرضى الذين يعانون من مضاعفات شديدة جراء مرض كوفيد-19.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

 

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