لأول مرة.. الحرس الثوري الإيراني ينشر لقطات لمنظومة صاروخية أسقطت طائرة أمريكية

عرض الحرس الثوري الإيراني لقطات لأول مرة عن منظومة "3 خرداد" الصاروخية "محلية الصنع"، التي أسقطت الطائرة الأمريكية المسيرة "غلوبال هاوك" العام الماضي فوق مضيق هرمز.

وكالة تسنيم

وكالة تسنيم

وتظهر اللقطات بعض مراحل التحقيقات والأبحاث، التي أدت إلى صناعة المنظومة كما يحتوي على صور لنقلها إلى بعض المناطق الجنوبية على مياه الخليج.

هذا وقام الحرس الثوري بعرض المنظومة أمام العامة قرب منتجع بحيرة "شهداء الخليج الفارسي" السياحي غرب طهران.

المصدر: RT