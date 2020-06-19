برلماني روسي يحذر أوكرانيا من استخراج الغاز قبالة ساحل القرم

قال عضو لجنة الطاقة في مجلس الدوما ميخائيل شيريميت، إن روسيا ستحبط أي محاولات، من جانب أوكرانيا لاستخراج النفط والغاز في منطقة الجرف القاري للبحر الأسود قبالة ساحل القرم.

وأضاف شيريميت، الذي يمثل جمهورية القرم في مجلس الدوما الروسي: "لحل مثل هذه القضايا، يجب على أوكرانيا، أولا وقبل كل شيء، أن تقوم بترسيم الحدود في حوض البحر الأسود، وذلك بعد الاتفاق مع روسيا. وأي محاولة للتدخل سنعتبرها بمثابة عمل عدواني ضد روسيا".

ووفقا للبرلماني الروسي، يجب أن يتم حل القضايا المتعلقة باستثمار موارد الجرف القاري لحوض البحر الأسود على مستوى وزارتي الخارجية في الدولتين، مع مراعاة وضع شبه الجزيرة وتغير الحدود البحرية الفعلية بين روسيا وأوكرانيا.

وشدد شيريميت على أن "كل شيء يجب أن يتم بطريقة حضارية، وفقا للمعايير والقواعد والمتطلبات الدولية".

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن شركة "نفتوغاز"، تخطط لاستئناف إنتاج النفط والغاز من جرف البحر الأسود.

وتوقفت هذه الشركة عن استثمار الحقول بالقرب من شبه الجزيرة، بعد عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي