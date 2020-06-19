ترامب يعد بالتفكير في رفع السرية عن وثائق "الأجسام الطائرة مجهولة الهوية"!

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتفكير في إزالة ختم السرية عن وثائق حول الأجسام الطائرة المجهولة و"حادثة روزويل".

وفي مقابلة مخصصة لنجله دونالد ترامب جونيور الابن بمناسبة عيد الأب، بثت أمس، قال الرئيس الأمريكي إن الكثيرين طرحوا عليه سؤالا عن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية، مضيفا "يريد الملايين من الناس الذهاب إلى هناك (يقصد روزويل) والتحري عن الأمر. لن أخبركم أني على علم بهذا، ولكنه مثير جدا للاهتمام".

وحين سأله ابنه عما إذا كان مستعدا لرفع السرية عن الوثائق الخاصة بالأجسام الطائرة المجهولة و"حادثة روزويل"، أجاب ترامب: "علي أن أفكر في هذا الأمر".

ويدور الحديث عن "حادثة روزويل"، حين تحطم، وفق الرواية الرسمية، بالون يوم 4 يوليو عام 1947 في موقع بالقرب من روزويل بنيو مكسيكو، كان يستخدم لتسجيل الموجات الصوتية الناجمة عن التجارب النووية السوفيتية، ضمن مشروع سري للقوات الجوية الأمريكية.

وتكتم الجيش الأمريكي على الواقعة، ما أثار العديد من الروايات التي رجحت أن يكون الحادث متعلقا بتحطم جسم طائر من خارج الأرض.

المصدر: تاس