"كنت في الغرفة أيضا".. بومبيو يرد على "كنت في الغرفة"!

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، بأنه "خائن".

وقال بومبيو، الخميس في بيان حمل عنوان "كنت في الغرفة أيضا"، في إشارة إلى عنوان كتاب بولتون الذي يحمل عنوان "كنت في الغرفة وحدث ذلك"، إنه "لأمر محزن وخطير أن يكون الدور العام الأخير لجون بولتون، هو دور الخائن الذي أذى أمريكا بانتهاك الثقة المقدسة مع شعبها".

وأضاف بومبيو، أنه لم يقرأ الكتاب، "لكن من المقتطفات التي رأيتها منشورة، ينشر جون بولتون عددا من الأكاذيب، وأنصاف حقائق كاملة، وأكاذيب صريحة".



واختتم وزير الخارجية الأمريكية بيانه برسالة، قال فيها، "لأصدقائنا في جميع أنحاء العالم: أنت تعلمون أن أمريكا الرئيس ترامب هي قوة للخير في العالم".



ونشر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون كتابا بعنوان "كنت في الغرفة وحدث ذلك"، والذي وجه فيه انتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحمل اتهامات رآها البعض مؤذية للغاية للرئيس.



المصدر: RT