الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتخطى المليونين و155 ألفا والوفيات تتجاوز الـ117 ألفا

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض الخميس 22834 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح عدد الإصابات مليونين و‭‭155‬‬ ألفا و572 حالة، بينما زادت الوفيات 754 لتصل إلى 117632.

وتمثل هذه الأرقام الحالات التي سجلتها المراكز حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة حتى الأربعاء مقارنة مع تقريرها السابق.

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ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

المصدر: رويترز