البرازيل تقترب من تسجيل 50 ألف وفاة بكورونا والإصابات تقارب المليون

أعلنت السلطات الصحية البرازيلية تسجيل 1238 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في عموم البلاد ارتفع إلى 47748، فيما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 978142.

وتشهد البرازيل حاليا أسوأ تفش لفيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة.

وأشار خبراء الصحة إلى أن أحد أسباب الانتشار الواسع للفيروس في البرازيل، مقارنة مع دول أخرى في أمريكا الجنوبية، هو كثرة الحالات المستوردة من الولايات المتحدة وأوروبا.

المصدر: وكالات