ترامب يجدد تهديداته بقطع العلاقات مع الصين

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس تهديداته بقطع العلاقات مع بكين، مشددا على احتفاظ بلاده "بخيار سياسة فك الارتباط بالكامل مع الصين".

وجاءت تصريحات ترامب في تغريدة على "تويتر"، بعد يوم واحد من الكشف عن مزاعم مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون، أن ترامب طلب من الصين استخدام نفوذها الاقتصادي لمساعدته في الفوز بولاية رئاسية ثانية.

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وتنتقد واشنطن بشدة سياسات الحكومة الصينية في مختلف المجالات، وبالدرجة الأولى في حقوق الإنسان.

It was not Ambassador Lighthizer’s fault (yesterday in Committee) in that perhaps I didn’t make myself clear, but the U.S. certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

المصدر: وكالات