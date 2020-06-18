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ترامب يجدد تهديداته بقطع العلاقات مع الصين

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ترامب يجدد تهديداته بقطع العلاقات مع الصين
Reuters SAV
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس تهديداته بقطع العلاقات مع بكين، مشددا على احتفاظ بلاده "بخيار سياسة فك الارتباط بالكامل مع الصين".

وجاءت تصريحات ترامب في تغريدة على "تويتر"، بعد يوم واحد من الكشف عن مزاعم مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون، أن ترامب طلب من الصين استخدام نفوذها الاقتصادي لمساعدته في الفوز بولاية رئاسية ثانية.

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وتنتقد واشنطن بشدة سياسات الحكومة الصينية في مختلف المجالات، وبالدرجة الأولى في حقوق الإنسان.

المصدر: وكالات

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