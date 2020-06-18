ظريف للوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليس لدينا ما نخفيه

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أنه ليس لدى بلاده ما تخفيه، وأن على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألا يسمح لأعداء الاتفاق النووي بتعريض مصالح إيران للخطر.

وأشار ظريف في تغريدة على "تويتر"، وجهها إلى مجلس محافظي الوكالة إلى "السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش من 2016 إلى 2019"، وكتب أن "على مجلس محافظي الوكالة عدم السماح للأعداء بتعريض المصالح العليا لإيران للخطر".

BoG should not allow JCPOA enemies to jeopardize Iran's supreme interests. E3 should not be an accessory, after failing own JCPOA duties



We've nothing to hide. More inspections in Iran over last 5 yrs than in IAEA history



An agreeable solution is possible, but Res will ruin it. pic.twitter.com/qg9mblIjMy — Javad Zarif (@JZarif) June 18, 2020

وأضاف: "لا ينبغي للدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي بعد عدم الالتزام بتعهداتها، توفير المستلزمات الثانوية لهذا العمل".

وذكر أنه "ليس لدينا ما نخفيه"، وأن "معظم عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة في السنوات الخمس الأخيرة من تاريخها، أجريت في إيران".

وشدد ظريف، على أن "الحل المقبول ممكن، لكن القرار الذي قد يصدر سيدمر الحل".

المصدر: "فارس نيوز"