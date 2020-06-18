"الطاقة الذرية" تفشل في تبنّي قرار يلزم إيران بفتح موقعين أمام المفتشين

ذكر دبلوماسيون اليوم الخميس، أن الصين تقود في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية معارضة لمشروع قرار ينتقد إيران.

وقال دبلوماسيون شاركوا في اجتماع افتراضي بهذا الصدد، إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا طرحت مشروع قرار على مجلس محافظي الوكالة يطالب إيران بعدم منع مفتشي الوكالة من الدخول إلى موقعين قديمين، والتعاون التام مع الوكالة.

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وأفاد دبلوماسيون بأن روسيا، أبلغت المجلس بأنها لا ترى حاجة للقرار لكن الصين عبرت عن معارضة واضحة، مما دفع رئيسة المجلس إلى الدعوة لاجتماع يوم الجمعة لمزيد من المناقشات.

وإذا ما أقر المجلس مشروع القرار، سيزيد ذلك الضغط على إيران للسماح للمفتشين بدخول الموقعين اللذين تشتبه وكالة الطاقة الذرية بأن أنشطة ربما تتعلق بتطوير أسلحة نووية نفذت فيهما في مطلع الألفية الجديدة، أي قبل الاتفاق بفترة طويلة.

ويفضل المجلس تبني القرارات بالإجماع، وهو ما يعني عدم إجراء تصويت ما دام لم يعارض أي من أعضائه الخمسة والثلاثون.

المصدر: رويترز