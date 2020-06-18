وفاة طفل أمريكي أجبره والداه على شرب 3 لترات من الماء

ألقت الشرطة في ولاية كولورادو الأمريكية القبض على أبوين، تسببا في وفاة ابنهما البالغ من العمر 11 عاما، بعد إجباره على شرب 3 لترات من الماء.

ووفقا لصحيفة "نيويورك ديلي"، أجبر ريان سابين البالغ من العمر 41 عاما، وزوجته تارا سابين البالغة 42 عاما، ابنهما زكاري سابين على شرب نحو لترين من الماء يوميا، ظنا منهما أنه يعاني من مرض في المسالك البولية.

وبحسب الصحيفة، وعشية وفاته، أجبر الصبي على شرب نحو ثلاثة لترات من الماء خلال أربع ساعات، وبدأ بعدها بالتقيؤ، واشتكى من آلام في الساق، ثم أغمي عليه.

Colo. couple charged with murder for death of son, who died after he was allegedly forced to drink significant amounts of water



Zachary Sabin,11, died after officials say the couple forced him to drink four 24-ounce bottles, without eating, in four hours.https://t.co/3nyqB0TIt6 — New York Daily News (@NYDailyNews) June 18, 2020

وفي الصباح الباكر، أيقظ الأب ابنه ليجده ميتا وغارقا في الدم والبلغم.

يذكر أن شرب كميات كبيرة من الماء يمكن أن يؤدي إلى تقليل الصوديوم في الدم، ما يسبب القيء والهذيان وأحيانا الوفاة.

المصدر: سبوتنيك