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واشنطن تفرض عقوبات على شركات وأفراد مكسيكيين بسبب فنزويلا

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واشنطن تفرض عقوبات على شركات وأفراد مكسيكيين بسبب فنزويلا
Reuters
حقول النفط في المكسيك - أرشيف
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فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على شركات وأفراد مكسيكيين وناقلتي نفط، في إطار برنامج يهدف إلى الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأعلنت الخارجية الفنزويلية الأسبوع الماضي، أن "الولايات المتحدة تلاحق ناقلات النفط التي تزود فنزويلا بالوقود"، مضيفة أنها "ستحيل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وجاء ذلك تعليقا على تقرير لوكالة "رويترز"، التي نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله، إن "الولايات المتحدة تدرس إجراءات يمكن اتخاذها ردا على توريدات النفط من إيران لفنزويلا".

وأعلنت فنزويلا في وقت سابق، أنها "ستشكو الولايات المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية على إثر المحاولة الفاشلة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، التي شارك فيها عناصر شركة أمنية أمريكية خاصة".

المصدر: "رويترز"

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