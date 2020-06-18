الخارجية الليتوانية تستدعي ممثل السفارة الروسية

استدعت الخارجية الليتوانية ممثل السفارة الروسية لدى فيلنيوس، للاحتجاج على مشروع قانون روسي يلغي قرارا سوفيتيا يدين اتفاق موسكو وبرلين على عدم الاعتداء قبل الحرب العالمية الثانية.

وأشارت السفارة، إلى أن سبب استدعاء ممثل السفارة الروسية، مشروع قانون قدمه إلى مجلس الدوما النائب الروسي أليكسي جورافليف، بشأن إلغاء قرار مجلس السوفيت الأعلى للـ24 من ديسمبر 1989، الذي يدين اتفاق مولوتوف ريبنتروب وبروتوكولاته السرية، باعتبار أن القرار "لا يتوافق مع مبادئ العدالة التاريخية، وتم تبنيه في ظل ظروف عدم الاستقرار السياسي في تلك السنوات، وترافق بضغوط من قوى خارجية".

وقالت السفارة، إن داليوس تشيكوليس نائب وزير خارجية ليتوانيا خلال اللقاء مع ممثل السفارة، حدد وجهة نظر بلاده بشأن "اتفاق مولوتوف ريبنتروب".

وأكدت السفارة، أن الدبلوماسي الروسي رفض اتهامات فيلنيوس المتعلقة بـ"احتلال" ليتوانيا من قبل الاتحاد السوفيتي.

المصدر: نوفوستي