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الصين تعلّق استيراد منتجات مصنع ألماني لتعليب اللحوم انتشر فيه كورونا

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الصين تعلّق استيراد منتجات مصنع ألماني لتعليب اللحوم انتشر فيه كورونا
AFP
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أوقفت الصين مؤقتا استيراد منتجات اللحوم من مصنع Toennies الألماني، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد بين العاملين فيه.

وقالت إدارة الجمارك العامة الصينية في بيانها اليوم: " أبلغت ألمانيا سلطات الجمارك الصينية عن تفشي محدود لفيروس كورونا المستجد في منشأة ألمانية لذبح الخنازير. لذلك اعتبارا من 17 يونيو، قامت الجمارك الصينية بتعليق استيراد منتجات هذه الشركة".

وأضافت: "بطلب من الجانب الصيني، علقت ألمانيا تصدير منتجات مؤسسة (DE NW-ES 202 EG) إلى الصين وستقوم الجمارك بحجز جميع المنتجات التي وصلت إلى الصين، أو التي يجب أن تصل إلى الصين من هذه المؤسسة".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة Westfalen-Blat ، أنه "تم تسجيل تفشي فيروس كورونا في غرب ألمانيا في إحدى مقاطعات ولاية شمال الراين وستفاليا وتم الكشف هناك عن إصابة حوالي 600 عامل في مصنع للحوم".  

وتم وقف عمل المؤسسة وفرض الحجر الصحي على حوالي 7 آلاف من العمال المصابين ومن احتك معهم، وتعليق عمل المدارس ورياض الأطفال في المنطقة.

المصدر: تاس

 

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