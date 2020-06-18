إسبانيا تسجل زيادة ملحوظة في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس، تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز إجمالي الإصابات 245 ألفا.

وأشار بيان الوزارة إلى أن "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 245268 حالة بعد تسجيل 585 إصابة جديدة في غضون الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي الوفيات بالوباء 27136 حالة"​​​.

يذكر أن إسبانيا لم تسجل وفيات جديدة بفيروس كورونا منذ 8 يونيو الجاري، فيما يشير معدل الإصابة لهذا اليوم إلى زيادة ملحوظة عن المعدلات اليومية المسجلة خلال الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات