موسكو: الاتهامات الألمانية بقتل الجورجي خانغوشفيلي باطلة

أعرب السفير الروسي في ألمانيا سيرغي نيتشايف، عن موقف موسكو الرافض لاتهامات برلين بتورط السلطات الروسية في اغتيال المواطن الجورجي من أصل شيشاني سليم خان خانغوشفيلي.

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ووصف نيتشايف في بيان أصدرته السفارة الروسية في برلين اليوم الخميس الاتهامات الألمانية بأنها "باطلة ولا أساس لها من الصحة".

وقال تعليقا على تهديدات ألمانيا باتخاذ إجراءات ضد روسيا على خلفية هذه القضية، إن موسكو لن تترك أي إجراء ضدها بلا رد.

ويأتي صدور البيان إثر استدعاء الخارجية الألمانية السفير الروسي لإبلاغه بأن النيابة العامة الألمانية وجهت تهما إلى المواطن الروسي الموقوف فاديم ك. المعروف بفاديم س. بقتل خانغوشفيلي.

وقالت السفارة الروسية: "تم تبليغنا في وزارة الخارجية الألمانية، بأن المدعي العام الألماني وجه اليوم اتهاما للمواطن الروسي بارتكاب جريمة القتل في حديقة تيرغارتن في برلين بتاريخ 23 أغسطس 2019".

وأضافت: "تزعم لائحة الاتهام بأن الجريمة ارتكبت بتكليف من مؤسسات السلطة الروسية. لكن هذا الاتهام مثل سابقيه، باطل ولا يستند لأي حقائق وأدلة".

وتابعت: "نعتبر هذه التهم باطلة لا أساس لها من الصحة، ومن شاكلة الرواية التي تم الترويج لها في ألمانيا مؤخرا حول "القراصنة الروس" وعلاقتهم المزعومة بالمخابرات الروسية، ولا تسهم على الإطلاق في تطوير العلاقات الروسية الألمانية على نحو إيجابي".

وأكدت أن "التهديدات المعلنة في برلين بشأن احتمال اتخاذ إجراءات عقابية ضد روسيا، لن تبقى دون رد إن تمت".

واعتبرت النيابة الألمانية أن الدافع وراء قتل خانغوشفيلي، نشاطه خلال حرب الشيشان في صفوف الإرهابيين ضد السلطات الروسية.

المصدر: RT