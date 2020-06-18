مسؤولة رفيعة في البنتاغون تعلن استقالتها وتدعو زملاءها للاسترشاد بالدستور

أفادت وكالة "رويترز" باستقالة كاثرين ويلبارغر، أحد أبرز مسؤولي البنتاغون، وذلك إثر تراجع الرئيس دونالد ترامب عن نية تعيينها في منصب قيادي في الاستخبارات.

وفي خطاب استقالتها الذي اطلعت "رويترز" عليه، عبرت ويلبارغر التي عملت خلال السنوات الـ3 الأخيرة نائبة أولى لمساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، عن ثقتها بأن زملاءها سيواصلون الاسترشاد بالدستور الأمريكي و"المبادئ المؤسسة" للبلاد والتي "تضمن أمننا وحريتنا".

Kathryn Wheelbarger, top foreign policy defense official, resigns https://t.co/F4xjqsZYx6pic.twitter.com/8nOMfBDJYl — Defense News (@defense_news) June 18, 2020

وسبق أن أعلنت الإدارة الأمريكية في فراير الماضي عن نيتها ترشيح ويلبارغر التي تحظى بتقدير كبير من قبل خبراء الأمن القومي في الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمنصب نائبة وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات.

ولكن في تراجع مفاجئ، أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة عن نيته ترشيح برادلي هانسل المساعد الخاص السابق للرئيس دونالد ترامب، لشغل المنصب.

واتهم مسؤوليون أمريكيون حاليون وسابقون البيت الأبيض بـ"تجاوز" ويلبارفر بسبب عملها السابق مع السناتور الجمهوري الراحل جون ماكين، الرئيس السابق للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، الذي كان ناقدا شرسا لترامب.

المصدر: "رويترز"