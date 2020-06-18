ترامب: قرار المحكمة العليا طلقات نارية في وجه الجمهوريين والمحافظين

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات شديدة اللهجة إلى المحكمة العليا التي طعنت بقراره إلغاء برنامج فدرالي يحمي المهاجرين من الترحيل.

واتهم ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس المحكمة العليا بإصدار "أحكام مروعة وذات دوافع سياسية"، واصفا هذه القرارات بـ"طلقات نارية أطلقت من بندقية في وجه الذين يفخرون بتسمية أنفسهم جمهوريين أو محافظين".

These horrible & politically charged decisions coming out of the Supreme Court are shotgun blasts into the face of people that are proud to call themselves Republicans or Conservatives. We need more Justices or we will lose our 2nd. Amendment & everything else. Vote Trump 2020! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

وتابع: "نحن في حاجة إلى مزيد من القضاة، وإن لم يحدث ذلك فإننا سنخسر التعديل الثاني (للدستور والذي يمنح المواطنين الأمريكيين الحق في حيازة السلاح) وكل المكتسبات".

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واختتم ترامب تغريدته بالدعوة إلى التصويت لصالحه في انتخابات الرئاسة القادمة في نوفمبر.

وفي تغريدة أخرى تساءل ترامب: "هل لديكم انطباع بأن المحكمة العليا لا تحبني؟"

وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة العليا حكما يقضي بأن تحرك ترامب عام 2017 لتعليق برنامج "القرار المؤجل للواصلين أطفالا" (DACA) لم يكن شرعيا.

وتم تأسيس البرنامج عام 2012 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ويهدف إلى حماية المهاجرين الذين أدخلوا إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالا.

ويطال هذا البرنامج المعروف باسم "الحالمين" "دريمرز" نحو 650 ألف مهاجر معظمهم من أمريكا اللاتينية، ويمنحهم الحق في الحصول على رخصة العمل التي يجب تجديدها كل عامين.

المصدر: RT