المحكمة العليا الأمريكية تطعن بقرار ترامب إلغاء برنامج يحمي المهاجرين من الترحيل

وجهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة اليوم الخميس ضربة موجعة للرئيس دونالد ترامب، ومنعت إلغاء برنامج يحمي ألوف المهاجرين من الترحيل إلى دولهم.

وصوت خمسة من أصل تسعة قضاة في المحكمة لصالح تأييد قرار صدر عن محكمة أدنى ويقضي بأن تحرك ترامب عام 2017 لتعليق برنامج "القرار المؤجل للواصلين أطفالا" (DACA) لم يكن شرعيا.

وتم تأسيس البرنامج عام 2012 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ويهدف إلى حماية المهاجرين الذين أدخلوا إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالا.

ويطال هذا البرنامج المعروف باسم "الحالمين" "دريمرز" نحو 650 ألف مهاجر معظمهم من أمريكا اللاتينية، ويمنحهم الحق في الحصول على رخصة العمل التي يجب تجديدها كل عامين.

ولن يمنع قرار المحكمة العليا ترامب من القيام بمحاولة جديدة لإلغاء البرنامج، غير أنه من غير المرجح أن تتمكن إدارته من تحقيق هذا الهدف حتى الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر.

المصدر: رويترز + RT