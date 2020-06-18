زوجان صينيان يتبرعان بـ40 ألف دولار لمستشفى إيطالي تعالجا فيه من كورونا

تبرع زوجان صينيان تلقيا العلاج ضد مرض كوفيد-19 بمستشفى "لادزارو سبالانزاني" للأمراض المعدية في روما، بمبلغ 40 ألف دولار للبحث العلمي حول فيروس كورونا.

وقال "سبالانزاني" في مذكرة نشرها اليوم الخميس، إن "الزوجين الصينيين اللذين كانا أول حالتي عدوى في إيطاليا، واللذين أدخلا الى مستشفانا وعولجا فيه، حيث تركاه بعد تعافيهما في منتصف مارس الماضي، تبرعا بالمبلغ للمستشفى، للمساهمة في تمويل البحوث حول فيروس كورونا".



وذكر المستشفى أن الزوجين كانا قد عادا إلى الصين، لكنهما "قررا الإعراب عن الشكر بهذا التبرع للأطباء والباحثين في سبالانزاني"، الذين "أنقذوا حياتهما في المستشفى حيث خضعا للعناية المركزة لعدة أيام".

المصدر: وكالة "آكي"