 
مباشر

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة إلى 2.16 مليون

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة إلى 2.16 مليون
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o4ly

ارتفعت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم الخميس بنسبة 1.2 بالمئة مقارنة بنفس التوقيت من يوم أمس، لتصل إلى 2.16 مليون إصابة.

إقرأ المزيد
ترامب يتخذ إجراء جديدا بخصوص العزل جراء كورونا
ترامب يتخذ إجراء جديدا بخصوص العزل جراء كورونا

وكانت الزيادة في عدد الإصابات على مستوى الولايات المتحدة أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 1.1 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت نيويورك أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 385142 حالة، بزيادة نسبتها 1.0 بالمئة عن يوم أمس.

وشهدت ولاية أيداهو زيادة بنسبة 9.4 بالمئة في عدد الحالات أمس، ليصل عدد المصابين فيها إلى 3632 حالة.

بينما سجلت إلينوي أكبر عدد من الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 87 حالة وفاة.

المصدر:"د ب أ"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا