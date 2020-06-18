الناتو يضع خطة لمواجهة موجة جديدة من جائحة كورونا

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبيرغ، أن وزراء دفاع الدول الأعضاء فيه اتفقوا على حزمة تدابير لمواجهة موجة ثانية محتملة من جائحة كورونا.

وقال ستولتنبيرغ عبر تغريدة نشرها اليوم الخميس عقب ترؤسه اجتماعا لوزراء دفاع الناتو: "يستعد الناتو لموجة ثانية محتملة من جائحة كوفيد-19. واتفق وزراؤنا للدفاع على خطة عملياتية جديدة".

وأوضح أن الخطة تشمل "إنشاء احتياطي من الإمدادات الطبية وصندوق ائتماني لشراء المعدات الحيوية".

#NATO is preparing for a possible second wave of #COVID19. Our Defence Ministers have agreed on a new operation plan, a stockpile of medical equipment, and a fund to acquire critical medical supplies. pic.twitter.com/SDOEPly6cx — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 18, 2020

المصدر: RT