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الناتو يضع خطة لمواجهة موجة جديدة من جائحة كورونا

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الناتو يضع خطة لمواجهة موجة جديدة من جائحة كورونا
US State Department
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أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبيرغ، أن وزراء دفاع الدول الأعضاء فيه اتفقوا على حزمة تدابير لمواجهة موجة ثانية محتملة من جائحة كورونا.

وقال ستولتنبيرغ عبر تغريدة نشرها اليوم الخميس عقب ترؤسه اجتماعا لوزراء دفاع الناتو: "يستعد الناتو لموجة ثانية محتملة من جائحة كوفيد-19. واتفق وزراؤنا للدفاع على خطة عملياتية جديدة".

وأوضح أن الخطة تشمل "إنشاء احتياطي من الإمدادات الطبية وصندوق ائتماني لشراء المعدات الحيوية". 

المصدر: RT

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