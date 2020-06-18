"كتاب بولتون": نتنياهو تساءل لماذا سينجح صهر ترامب حيث فشل كيسنجر؟

تناول مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، قضية عملية السلام بكتابه الجديد، كاشفا كيف تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع فكرة تولي جاريد كوشنر الملف.

إقرأ المزيد

وقال بولتون في كتابه، المقرر أن ينشر في 23 يونيو الجاري، إن نتنياهو "لم يفهم لماذا يقود كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عملية السلام بالشرق الأوسط".

ولفت بولتون إلى أنه قبل الانضمام إلى إدارة ترامب كان له حوار مع نتنياهو الذي تساءل عن دور كوشنر في تطوير خطة الشرق الأوسط، موضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "كان مترددا بتوكيل التوصل إلى نهاية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى كوشنر، الذي جمعته مع عائلته علاقة على مدى سنوات".

وقال بولتون إن نتنياهو كان سياسيا بما فيه الكفاية بعدم معارضة الفكرة على الملأ، ولكن كالعديد من الناس في العالم، تساءل لماذا كوشنر سينجح في حين فشل أشخاص آخرون بالمهمة مثل وزير خارجية أمريكا الأسبق هنري كيسنجر؟!".

من جهة أخرى، تطرق بولتون في جانب آخر من كتابه إلى عملية صنع القرار بالإدارة الأمريكية، واصفا إياها بأنها أشبه بـ"عراك على طعام"، حيث قال إن الاجتماع الأسبوعي الذي يرأسه ترامب إما في قاعة روزفلت أو في المكتب البيضاوي كانت أشبه بعراك على الطعام في المدارس، عوضا عن أن يكون نقاشا حذرا لصنع قرار، دون الحصول على رأي الجهات المختصة لحل المشكلة أو معرفة ما هي الخيارات.

وكانت وزارة العدل الأمريكية، بصفتها تمثل الادعاء العام، رفعت دعوى قضائية ضد بولتون على خلفية النشر المرتقب لمذكراته، حيث اتهمته بانتهاك التزامات عدم الكشف عن المعلومات التي تشكل أسرارا للدولة، والتي تعهد بها، عند تعيينه مساعدا لرئيس الدولة.

المصدر: CNN