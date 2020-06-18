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مسؤول تركي: لم نتحرش بسفينة فرنسية بل زودناها بالوقود

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مسؤول تركي: لم نتحرش بسفينة فرنسية بل زودناها بالوقود
Reuters Umit Bektas
سفينة حربية تركية (صورة أرشيفية)
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نفى مصدر عسكري تركي صحة ما قيل عن تحرش البحرية التركية بسفينة فرنسية في البحر الأبيض المتوسط، موضحا أن السفينة الفرنسية تزودت بالوقود من الجانب التركي قبيل حادثة "التحرش" المزعومة.

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جاء ذلك ردا على تصريح لمسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية قال فيه إن البحرية التركية اعترضت سفينة فرنسية كانت تشارك في مهام لحلف شمال الأطلسي في المتوسط.

ونقلت وكالة "الأناضول" اليوم الخميس عن مسؤول عسكري رفيع المستوى قوله إن "هذه المزاعم غير واقعية على الإطلاق، فالقوات المسلحة التركية تقدم مساهمات مهمة في قيادة وقوة الحلف منذ 70 عاما".

وأضاف: "إن القوات المسلحة التركية تتمتع بالخبرة اللازمة من أجل تمييز الحركة الخطيرة والتحرش والأنشطة الودية والتعاون والتضامن والتنسيق".

وشدد على أن السفينة الحربية الفرنسية المذكورة تزودت بالوقود من القوات التركية قبيل الحادثة المزعومة، وبالتالي فإن هذا الأمر يظهر بأن الاتهام مقصود وليس في محله.

المصدر: "الأناضول"

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