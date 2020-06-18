السفارة التركية في لبنان تلاحق إعلاميا شتم أردوغان والعثمانيين

أعلنت السفارة التركية في بيروت أنها تقدمت بشكوى إلى السلطات اللبنانية ضد الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان، بسبب شتمه تركيا ورئيسها.

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وتأتي الشكوى، بعدما دانت السفارة التركية في لبنان، التصريحات المهينة الصادرة في برنامج تلفزيوني بحق تركيا ورئيسها، معتبرة أنها لا تندرج في إطار حرية التعبير، وطالبت وزارة الخارجية اللبنانية بالتحرك.

وقالت السفارة في رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية اللبنانية إنه "يوم 10 يونيو استضاف الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان، الوزير السابق وئام وهاب، في برنامج "أنا هيك" الذي بثه تلفزيون "الجديد"، وخلال هذا البرنامج، أهان كلاهما علانية ومباشرة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان وكذلك الشعب التركي"،

وتابعت: "لا يمكن بأي حال الدفاع عن هذه الإهانات بحجة حرية التعبير".

وكان وئام وهاب وصف خلال الحلقة التلفزيونية، الرئيس التركي بـ"العثماني الخبيث"، وبعدها تلقى نيشان رسالة من أحد متابعي البرنامج وصفته باللاجئ، على اعتبار أنه لبناني من أصول أرمنية، ما استفز الإعلامي ودفعه إلى الرد.

يشار إلى أن الطائفة الأرمنية في لبنان طالبت الدولة التركية أكثر من مرة بالاعتراف بالمجازر العثمانية ضد الأرمن في عام 1915، على أساس أن الدولة العثمانية هي المسؤولة عن تلك الإبادة.

المصدر: زمان