طهران: حان الوقت لمساءلة الكيان الأمريكي على قضايا حقوق الإنسان

أكدت طهران أنه "حان الوقت ليركز العالم على مساءلة الكيان الأمريكي بشأن قضايا حقوق الإنسان"، مرحبة بعقد اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان حول "الانتهاكات الإنسانية في أمريكا".

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس: "العنصرية المنظمة ووحشية وعنف الشرطة ضد الاحتجاجات السلمية تشكل جانبا بسيطا من الكم الهائل (لهذه الجرائم) وحان الوقت ليركز العالم على مساءلة الكيان الأمريكي بشأن قضايا حقوق الإنسان في داخل وخارج هذا البلد.. إيران ترحب بعقد اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، من أجل مناقشة الانتهاكات الإنسانية في أمريكا".

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هذا ويناقش مجلس حقوق الإنسان، على مدى يومي 17 و18 يونيو الحالي، مشروع قرار خاص "بالعنصرية ضد الأفارقة وذوي الأصول الإفريقية"، بعد مقتل المواطن الأمريكي من ذوي البشرة السوداء، جورج فلويد، على يد الشرطة.

ويطالب مشروع القرار الذي تقدمت به دول إفريقية، من لجنة التحقيق الدولية المستقلة، الذي دعا المشروع إلى إنشائها بفتح تحقيق في ردود الإدارة الأمريكية على الاحتجاجات، بما في ذلك استخدام القوة، كما يدعو الحكومة الأمريكية والدول الأخرى إلى التعاون مع لجنة التحقيق وتيسير عملها.

المصدر: وكالات