برلماني إيطالي: هناك قواعد كارثية متبعة بشأن الهجرة يجب إلغاؤها

اعتبر برلماني إيطالي يساري اليوم الخميس، أن هناك قواعد "كارثية" تتبع في البلاد بشأن الهجرة، ودعا لإلغائها أو إدراج تعديلات جوهرية عليها.

وقال المتحدث باسم حزب اليسار الإيطالي، نيكولا فراتوياني، في تصريحات لصحيفة "لا ستامبا": "نطالب حكومة جوزيبي كونتي منذ البداية بضرورة إلغاء مرسومين أمنيين (لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني) أو تغييرهما بشكل واضح وجذري على أية حال".

وأشار فراتوياني إلى وجود "أنباء جيدة" تتحدث عن تغيير المرسومين، وأضاف: "دعونا الآن نرى فحوى التغييرات، لأنه سيكون من الخطأ عمل مجرد مكياج فقط".

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وتابع البرلماني اليساري: "لقد أنتجت تلك المراسيم شيئين فقط: ضرر ثقافي هائل، مع الربط بين الأمن والهجرة"، وهما "قضيتان رئيسيتان تجب معالجتهما بشكل منفصل"، كما "أنتجت كارثة على الصعيد المادي، ومحو الأشياء القليلة التي كانت فاعلة في نظام استقبال مليء بالحدود.. مما أدى إلى إيذاء آلاف البشر".

وقام ماتيو سالفيني خلال فترة توليه وزارة الداخلية التي استمرت 14 شهرا، بالحد من وصول المهاجرين وعرقلة أنشطة سفن الإنقاذ وتهديد المؤسسات الخيرية التي تدير تلك السفن بالغرامات، كما حاول إجبار الدول الأوروبية الأخرى على استقبال المهاجرين.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية