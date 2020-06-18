حزب تركي معارض: سفينة اقتصاد صهر أردوغان تغرق مثل "تيتانيك"

اتهم حزب تركي معارض حكومة البلاد بإخفاء البيانات والمعطيات الحقيقية الخاصة بحال الاقتصاد الوطني، والتلاعب بالإحصاءات لتتوافق مع ما يخدم حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ونشر حزب "السعادة" ذو الخلفية الإسلامية في تركيا، عبر "تويتر" مقطع فيديو يعرض فيه التغييرات المفاجئة والقفزات في الأرقام المعلنة من قبل الحكومة، ولكنه وضع في الخلفية موسيقى فيلم "تيتانيك".

وأعاد رئيس الحزب تامال كرم الله أوغلو نشر الفيديو عبر حسابه الشخصي، ويبدأ بعبارة "حفل الاقتصاد"، يليها بعد ذلك موسيقى فيلم "تايتنك" مع تأثيرات مزعجة على اللحن بالتزامن مع ظهور أرقام ومعطيات صادرة عن الحكومة تتعلق بالاقتصاد.

وعلق كرم الله أوغلو قائلا: "المزعج ليس الموسيقى، ولكن الأرقام والمعطيات الاقتصادية هي المزعجة. الاقتصاد لن يستقيم بإخفاء الأرقام".

وقد شبه حزب "السعادة" سفينة الاقتصاد بقيادة برات ألبيراق، وزير المالية والخزانة التركي وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان، بسفينة الركاب العملاقة "تيتانيك" التي غرقت عام 1912 بعد أن بنيت على أيدي أمهر المهندسين وأكثرهم خبرة، واستخدم في بنائها أكثر أنواع التقنيات تقدما ورصانة حينذاك بحيث ساد اعتقاد بأنها السفينة التي لا يمكن أن تغرق، لذا شكل غرقها صدمة كبرى للجميع.

إقرأ المزيد

وتقول المعارضة التركية إن الأرقام التي تصدرها هيئة الإحصاء التركية، غير واقعية وإن حزب العدالة والتنمية سيطر عليها من خلال تعيين رجاله لإدارتها.

وحسب صحيفة "الزمان" المعارضة، فإن أداء ألبيراق يثير انقساما داخل حزب العدالة والتنمية نفسه، وصل في بعض الأحيان إلى حد التراشقات.

وكان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان الذي شغل مناصب وزير الاقتصاد ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء في عهد أردوغان، هاجم هيئة الإحصاء التركية، وقال إنها يجب أن تكون مستقلة، مشيرا إلى أنه في السابق كان ينتظر بفارغ الصبر موعد نشر تقاريرها، إلا أنه الآن لم يعد يتابعها.

المصدر: صحيفة "الزمان" التركية